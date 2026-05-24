Con una rete di Hojlund su assist di De Bruyne, il Napoli batte l'Udinese 1-0 nell'ultima giornata di campionato e si assicura il secondo posto (76 punti) in classifica alle spalle dei campioni d'Italia dell'Inter. Una gara vissuta con dinamismo da entrambe le formazioni. Più pericolosa la truppa partenopea nel primo tempo, poi nella ripresa i bianconeri restano in dieci per l'espulsione di Kabasele dopo on field review. Gli ultimi assalti della squadra di Runjaic non sortiscono gli effetti sperati e la stagione si chiude dunque così.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 19:57
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione