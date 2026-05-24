Questa sera, contro l'Hellas Verona, la Roma si gioca l'accesso alla Champions League, competizione dalla quale i giallorossi mancano da ben otto anni. A poche ore dalla gara del Bentegodi, Stephan El Shaarawy, attaccante al passo d'addio con i capitolini, ha parlato ai microfoni di DAZN raccontando come il gruppo sta vivendo le ultime ore prima dell'inizio della partita: "Una partita fondamentale, la più importante della stagione, perché siamo arrivati a giocarci la qualificazione in Champions, che manca da otto anni. Adesso poi dipende tutto da noi, con una vittoria saremmo sicuri della qualificazione. La stiamo preparando con tanto entusiasmo, anche grazie alla vittoria nel derby".

"Como sorpresa, lotta per l'Europa combattuta"



Insieme alla Roma, può arrivare alla massima competizione continentale anche il Como di Cesc Fabregas, per il quale ElSha ha parole di elogio: "Il Como ha fatto una grandissima stagione, arrivando a giocarsi fino all'ultima giornata la Champions. L'inter ha dimostrato di essere la più forte, mentre la lotta per l'Europa che conta è stata molto combattuta ed equilibrata, con tante squadre che si giocano molto all'ultimo". L'ex Padova e Milan torna poi sulla sua lunga militanza nella Roma che va esaurendosi: "La Roma mi ha dato tantissimo, sia la società, la squadra, ma anche la città in generale. Sono cresciuto molto qui, è una piazza che ti accoglie, che ti dà subito tanto amore e tanto affetto, cosa che ho ritrovato quando sono tornato nel 2021. Sentire tutto questo affetto è stato una grande emozione, quella con la Roma è stata una bellissima storia...".