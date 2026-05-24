Renato Vallanzasca, lo storico leader della Banda della Comasina, il gruppo criminale che imperversava a Milano Nord negli anni Settanta e Ottanta, aveva escogitato un piano per il rapimento di Marco Van Basten, l'ex fuoriclasse del Milan di Silvio Berlusconi. Lo ha rivelato oggi in un’intervista al Corriere della Sera Giampaolo Manca, il 'Doge' della Mala del Brenta, che con Vallanzasca ha condiviso anni nel carcere di alta sicurezza di Opera, alle porte di Milano. "Ci volevamo bene ed era milanista come me. Mi confessò di avere preparato un piano per rapire Marco Van Basten e chiedere il riscatto. I suoi lo pedinarono per mesi".

Piano accantonato. Anche per questione di tifo



Ma poi perché Vallanzasca decise di non eseguire il piano? La spiegazione data da Manca suona molto come una scelta dettata dal tifo sportivo: "Rinunciò perché non voleva fare un favore all’Inter". Manca racconta anche di quando già da giovane fu costretto a fuggire a Milano perché ricercato dalla polizia: “Ma a San Siro giocava il Milan con il Cagliari e di nascosto ci andai. Finì due a due con doppietta di Gigi Riva. La sera mi chiama mio fratello gemello Fabio: la tv ti ha appena inquadrato allo stadio, mi dice, adesso sanno tutti che ti nascondi a Milano…”. Era il 4 novembre 1973, Manca fu catturato circa vent’anni dopo".