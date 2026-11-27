Stefano Colantuono si toglie il cappello davanti alla Lazio per quanto ha fatto nelle prime dodici giornate di Serie A, campionato che sta comandando a sorpresa davanti ad avversarie più accreditate: "Bravi tutti: allenatore, direttore, presidente. La Lazio merita solo complimenti, con l’arrivo di Gattuso si è trovata l’alchimia giusta”, ha detto l'ex allenatore dell'Atalanta a Tuttomercatoweb.com. Prima di estendere il discorso anche all'altra formazione della Capitale, la Roma: "La Lazio e la Roma sono quelle che si stanno comportando meglio. Poi c’è sempre l’Inter che è la squadra da battere. Della Roma bisogna essere orgogliosi per la partita disputata contro il PSG: è stata uno spot per il calcio".