Ci sono parole desuete ma corrette che ricorrono nel linguaggio di Cristian Chivu, come "premurosità", intesa come cura del contesto, dei rischi e dei meriti altrui, e "ferocia", necessaria per recuperare palloni e chiudere le partite. Un modo originale di comunicare che ha spinto gli studiosi della Treccani ad analizzare le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter. Nello studio 'Cristian Chivu e la lingua empatica contro la pressione', il linguista Annibale Gagliani si interroga sul significato di essere 'Panchina d’oro' nel calcio contemporaneo. Oltre alle idee tecnico-tattiche, servono strategie comunicative capaci di valorizzare il lavoro e proteggerlo dalle pressioni esterne. In questo Chivu si dimostra maestro: il suo linguaggio, spesso diretto e concreto, trasmette sicurezza e consente di gestire le aspettative.

Parole chiave e modelli comunicativi

L’analisi parte dalla conferenza di presentazione del 28 luglio 2025, quando il tecnico dichiarò: "Non vogliamo copiare nessuno, non abbiamo l’obbligo di avere uno slogan". Una frase definita "antiretorica", capace di trasmettere concretezza ai tifosi inizialmente scettici. Tra i suoi modelli comunicativi figurano il padre Mircea, Spalletti, Mancini e Mourinho, evocato con il celebre «Non sono un fesso», pronunciato alla vigilia di Inter-Cagliari. Tra le parole più ricorrenti figurano "umiltà", "fame" e "cattiveria", affiancate da "umanità", "equilibrio" e "lucidità". Chivu alterna cortesia e affondi, riuscendo a contenere la pressione del fallimento senza negare i risultati negativi.

Dalla gestione delle critiche ai successi

Un esempio è la risposta a un giornalista norvegese prima del ritorno dei playoff di Champions: "Niente è una vergogna nel calcio. Noi rispettiamo il Bodø e gli facciamo i complimenti". Anche dopo l’eliminazione, questa gestione della comunicazione ha contribuito a ridimensionare le critiche e a mantenere unito il gruppo, poi capace di raggiungere gli obiettivi nazionali nel maggio 2026, conquistando Coppa Italia e scudetto. Perché, come ricordava Nanni Moretti in 'Palombella rossa', "le parole sono importanti" .