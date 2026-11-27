I giudizi della critica nei confronti dell'Inter sono stati troppo severi in questa stagione? A precisa domanda, Fabio Caressa ha risposto così durante 'After Party' su Sky: "Obiettivamente, l'Inter ha commesso dei passi falsi. Fino alla partita con lo Stoccarda ha avuto poco dagli inglesi, invece Spence ha fatto bene: ha fatto un salto di qualità mentale. Jones e Stones hanno dato pochissimo, anche complice gli infortuni. Altri giocatori della vecchia guardia è calato rispetto all'anno scorso, per esempio Dimarco, che veniva da una stagione strepitosa. Il gap tra l'Inter e le altre negli anni si è accorciato, per vincere c'è qualcosa di fare un qualcosa in più. Chivu sta provando a fare un calcio ancora più offensivo per questo motivo, rischiando di più. Ogni tanto la coperta è corta, nel corso della stagione. Però va detto che è dentro tutte le competizioni".