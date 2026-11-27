Dopo alcuni giorni di dichiarazioni distensive, la corsa alla presidenza FIGC torna ad accendersi con un botta e risposta a distanza tra i due candidati alle elezioni del 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, entrambi erano presenti al PalaEur di Roma per Italia-Turchia di basket (qualificazioni ai prossimi Mondiali), una passione che li accomuna. Prima della partita, Malagò è stato interpellato sulle elezioni. Alla domanda su cosa avrebbe fatto al posto di Galliani, ha risposto: "Onestamente non mi sarei schierato, vista l’inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa. Rimonta? Mai stato in rimonta in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni".

La replica

La replica di Galliani è arrivata al termine dell’incontro, mentre lasciava il palazzetto: "All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juventus, Inter e Milan".