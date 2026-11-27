Su la testa, per guardare la classifica con occhi diversi, sognare in grande e sentirsi più forti, pur consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga. È presto, come sostiene il Corriere della Sera, per capire se la quinta giornata di Champions League, Europa League e Conference League rappresenti davvero una svolta, ma Inter, Roma e Napoli avevano bisogno di dare un segnale e lo hanno fatto. Forte e chiaro, con la vittoria dei nerazzurri sullo Stoccarda e i prestigiosi pareggi ottenuti nelle cattedrali di Parigi e Manchester. Diverso il discorso per il Como, terzo in classifica, atteso da due trasferte a Siviglia e Barcellona e dalla sfida casalinga contro il PSG. Conquistare i quattro punti che mancano per essere quasi certi della qualificazione diretta agli ottavi non sarà semplice. Ma l'obiettivo non deve trasformarsi in un'ossessione, nonostante le aspettative siano cresciute parecchio.

Lo stesso vale per l'Inter, che in classifica è più indietro e dovrebbe conquistare sette punti nelle ultime tre partite contro Dortmund, Liverpool e Slovan. Un traguardo non impossibile, ma nemmeno scontato. In mezzo, però, c'è anche il campionato e, per i nerazzurri, la Supercoppa del 22 dicembre. Le prime due edizioni della nuova Champions hanno dimostrato quanto possa essere pesante, sul piano fisico e mentale, l'impatto del torneo sulle squadre. Trovare il giusto equilibrio tra le due competizioni può cambiare una stagione, in positivo o in negativo. Senza dimenticare gli infortuni, che possono rimescolare le carte da un momento all'altro. Oggi saranno valutate le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito mercoledì prima dell'intervallo di Inter-Stoccarda per un dolore al quadricipite destro. Intanto, Carlos Augusto ha rinnovato il contratto fino al 2031.