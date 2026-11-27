Su la testa, per guardare la classifica con occhi diversi, sognare in grande e sentirsi più forti, pur consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga. È presto, come sostiene il Corriere della Sera, per capire se la quinta giornata di Champions League, Europa League e Conference League rappresenti davvero una svolta, ma Inter, Roma e Napoli avevano bisogno di dare un segnale e lo hanno fatto. Forte e chiaro, con la vittoria dei nerazzurri sullo Stoccarda e i prestigiosi pareggi ottenuti nelle cattedrali di Parigi e Manchester. Diverso il discorso per il Como, terzo in classifica, atteso da due trasferte a Siviglia e Barcellona e dalla sfida casalinga contro il PSG. Conquistare i quattro punti che mancano per essere quasi certi della qualificazione diretta agli ottavi non sarà semplice. Ma l'obiettivo non deve trasformarsi in un'ossessione, nonostante le aspettative siano cresciute parecchio.
Lo stesso vale per l'Inter, che in classifica è più indietro e dovrebbe conquistare sette punti nelle ultime tre partite contro Dortmund, Liverpool e Slovan. Un traguardo non impossibile, ma nemmeno scontato. In mezzo, però, c'è anche il campionato e, per i nerazzurri, la Supercoppa del 22 dicembre. Le prime due edizioni della nuova Champions hanno dimostrato quanto possa essere pesante, sul piano fisico e mentale, l'impatto del torneo sulle squadre. Trovare il giusto equilibrio tra le due competizioni può cambiare una stagione, in positivo o in negativo. Senza dimenticare gli infortuni, che possono rimescolare le carte da un momento all'altro. Oggi saranno valutate le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito mercoledì prima dell'intervallo di Inter-Stoccarda per un dolore al quadricipite destro. Intanto, Carlos Augusto ha rinnovato il contratto fino al 2031.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:50 Inter-Genoa, anche in Coppa Italia vigono le stesse disposizioni
- 13:36 Brocchi: "Inter, lo Scudetto non è a rischio. Genoa ben gestito"
- 13:24 Genoa, De Rossi: "L'Inter ha una nuova forma per spaventare tutti. Dovremo essere perfetti"
- 13:20 Sky - Inter-Genoa, buone notizie per Chivu: Zielinski è tornato in gruppo
- 13:10 FOTO - 'GQ Men of the Year', ieri l'evento a Milano: presenti Bisseck, Pavard e Spence
- 12:56 Inter-Genoa - Biglietti, live show e altre informazioni per i tifosi
- 12:42 Altra rimonta dell'Atalanta dopo l'Inter, Sarri: "Abbiamo mostrato carattere"
- 12:28 Mezzotero cresce a suon di gol, anche l'Inter lo tiene d'occhio
- 12:14 Caressa: "Il gap tra l'Inter e le altre si è accorciato negli ultimi anni"
- 12:00 videoVerso INTER-GENOA: è già vigilia! Da BASTONI a THURAM: le possibili scelte di CHIVU
- 11:53 Malagò, Galliani e il botta e risposta sull'inversione a U
- 11:40 Bergomi: "Inter, critiche esagerate anche per un pareggio. Non voglio giustificare Chivu, ma..."
- 11:27 La Nazione - Atta torna a Udine. La Fiorentina anticipò anche l'Inter
- 11:13 Il Genoa a San Siro con una pesante striscia negativa
- 11:00 Settore giovanile, tutti gli impegni delle rappresentative nerazzurre
- 10:47 Season ranking, Italia sesta dopo un'ottima settimana: la situazione
- 10:33 La Repubblica - Chivu, la comunicazione arma contro la pressione
- 10:20 CdS - Inter-Genoa, Chivu alle prese con l'incastro delle punte: torna Lautaro dal 1'?
- 10:06 Corsera - Inter, traguardo playoff UCL non impossibile
- 09:52 TS - Inter, due novità tra esterni e centrocampo verso il Genoa
- 09:38 TS - Lautaro, riprende la caccia ai record con l'Inter: la situazione
- 09:24 CdS - Campionato e Champions, scenario Inter simile a due anni fa: col Genoa la prova del nove
- 09:10 È morto Juary, ex attaccante nerazzurro: il messaggio di cordoglio dell'Inter
- 08:56 Cannavaro: "Inter fuori concorso per lo Scudetto, ma aspettiamo. Bastoni-Scalvini? Dico che..."
- 08:42 Osmajic aspetta l'Inter: "Concentrati o pagheremo a caro prezzo. Momento magico ma..."
- 08:28 GdS - Inter-Genoa, Zielinski vicino al rientro: oggi in gruppo?
- 08:14 GdS - Carlos Augusto-Inter, i dettagli del rinnovo. C'è un aspetto che aiuterà anche con Thuram
- 08:00 GdS - Difesa Inter, che differenza tra A e Champions. C'è una certezza verso il Genoa
- 00:00 Clean sheet veritiero? Gli errori difensivi risiedono nei posizionamenti
- 23:48 Conference League, Atalanta da impazzire: rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Borac
- 23:33 L'obiettivo Varela: "Ho un contratto con il Monza, non penso al mercato"
- 23:18 La Champions porta milioni: 62,8 già garantiti dalla UEFA, nerazzurri nella top 10 europea
- 23:04 Un'altra rimonta per le italiane, la Juventus ribalta 4-1 l'Omonia
- 22:49 Olympiacos, Pirola dopo il ko contro il Milan: "Quattro gol sono eccessivi"
- 22:34 Reginaldo: "L'Inter è un po' attardata, ma resta la favorita"
- 22:19 Pio Esposito è il quarto giocatore più giovane dell'Inter a raggiungere quota 12 in A
- 22:05 Italia U21, Baldini sul sorteggio: "Siamo competitivi per arrivare in fondo"
- 21:50 Qui Genoa, Ostigard resta in dubbio: al suo posto si scalda Otoa
- 21:35 Inter imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Genoa: il confronto con le altre squadre di A
- 21:21 Rampulla avverte l'Inter: "La Roma ha una forza incredibile. E questa Lazio..."
- 21:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 20:53 Milan, rimonta folle in Europa League: da 0-2 a 4-2 contro l'Olympiacos
- 20:39 Verso Inter-Genoa, fattore primo tempo per il Grifone: il dato che fa riflettere
- 20:25 Paganin: "All'Inter manca la fame dell'anno scorso, occhio alla Roma"
- 20:10 Inter sempre in gol nelle ultime 22 partite di Serie A: ottima media realizzativa
- 19:56 La felicità di Carlos Augusto: "Cari nerazzurri, contento di restare qui per altri 5 anni"
- 19:43 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:28 DS Como: "Fabregas-Inter? Sempre avuto la percezione che lui fosse contento"
- 19:13 UFFICIALE - Carlos Augusto e l'Inter avanti insieme, rinnovo fino al 2031
- 18:59 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 18:44 Lega Calcio scende in campo con UNICEF per ricordare i diritti dei bambini
- 18:30 Team of The Week 5a giornata di Champions: c'è Nicolò Barella
- 18:16 Stadi 2032, Malagò: "Faremo il punto della situazione con periodicità scandita"
- 18:00 Qui Genoa - Seduta mattutina verso l'Inter. Ostigard in lento miglioramento
- 17:46 fcinAppiano, Bonny e Zielinski ancora a parte. Bastoni, domani gli esami
- 17:30 videoCarlos Augusto dopo il rinnovo: "Sono contento, ripagherò la fiducia del club"
- 17:20 Vittoria con clean sheet per Pepo Martinez: "Tre punti importanti"
- 17:06 Zenga, allenatore giramondo: "Io come Ulisse. Mi sono chiesto: 'dove è casa mia?'"
- 16:51 Gol in Champions, Lautaro supera Luis Suárez. Continua la scalata nella storia dell’Inter
- 16:45 videoCarlos Augusto-Inter fino al 2031, Riso: "Riconosciuto il suo nuovo status, siamo soddisfatti"
- 16:38 INTER INGLESE, primi bilanci: segnali da SPENCE, per JONES c'è FRETTA. Ma STONES che fine ha fatto?
- 16:23 Sneijder vende all'asta la maglia di Sergio Ramos della finale dei Mondiali 2010: ecco l'incasso
- 16:10 Attacco hacker al calcio, la FIFA conferma: rubati dati personali e aziendali
- 15:57 Stoccarda, Seimen: "Ci sono mancati coraggio, passione e determinazione"
- 15:43 Champions League, Inter ai vertici per spettatori: è quarta in Europa. I numeri
- 15:30 Inter, terza vittoria consecutiva in Champions: ricavi in aumento. Le cifre
- 15:16 Stoccarda, Chabot: "Inter squadra top. Il gol di Lautaro ha chiuso la partita"
- 15:01 Chivu ha stretto i bulloni in Champions League: i numeri non mentono
- 14:47 Gol of the Day del mercoledì di Champions: Lautaro tra i candidati
- 14:33 Wohlgemuth (DS Stoccarda): "In attacco ci è mancata la precisione"