Arrivano buone notizie dalla Pinetina, alla vigilia della gara che metterà di fronte l'Inter al Genoa per la tredicesima giornata di Serie A: Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e, quindi, sarà a disposizione di Cristian Chivu per la sfida in programma domani sera, a San Siro.. Sarà assente, invece, Alessandro Bastoni, il cui esito degli esami a cui si è sottoposto oggi chiarirà l'entità dell'infortunio che ha accusato alla fine del primo tempo del match di Champions League contro lo Stoccarda. Lo riporta Sky Sport.