I recenti exploit del 18enne Lorenzo Mezzotero con la maglia della Sampdoria non stanno passando inosservati ai piani alti della Serie A, dove i 4 gol nelle ultime 4 partite con i blucerchiati hanno acceso parecchie lampadine. Nello specifico, nella lista dei club che stanno monitorando il ragazzo figurano l'Inter, la Juventus, il Napoli, la Fiorentina, il Como, il Sassuolo e il Monza. I rispettivi osservatori sono stati inviati alle partite della Sampdoria nelle ultime settimane per valutare dal vivo le prestazioni del giovane attaccante.

🚨 Excl. - #Inter, #Juventus, #Napoli, #Fiorentina, #Como, #Sassuolo and #Monza are monitoring the young striker Lorenzo #Mezzotero (born in 2008), who has scored 4 goals in the last 4 games with #Sampdoria. Several Scouts have been sent to watch Samp’s matches in the last weeks — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2026