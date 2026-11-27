È morto poche ore fa, a 67 anni e a causa di un infarto, l'ex attaccante dell'Inter Juary, visto in Italia con la maglia nerazzurra ma anche con quella dell'Avellino, dell'Ascoli e della Cremonese. L'Inter ha affidato ai propri canali ufficiali un messaggio di vicinanza ai familiari dopo la scomparsa dell'ex calciatore.
"FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.
Nato a São João de Meriti nel 1959 e cresciuto calcisticamente nel Santos, Juary Jorge dos Santos Filho arrivò in Italia nel 1980 vestendo la maglia dell'Avellino.
Nel 1982 approdò all'Inter, con cui disputò la stagione 1982/83: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti, prima di trasferirsi all'Ascoli e poi alla Cremonese. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni in finale, siglando il gol decisivo contro il Bayern Monaco.
Il Club esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari".
Autore: Antonio Di Chiara
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