Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Varela, attaccante portoghese del Monza accostato all'Inter sul mercato, ha parlato dei colleghi di reparto e dei modelli a cui si ispira. Tra loro c'è Pio Esposito.
"Mi piace guardare gli attaccanti di oggi, soprattutto quelli del campionato in cui gioco. Mi piacciono le punte complete, che sanno giocare per la squadra e attaccare la profondità. In Serie A ce ne sono tante, Pio Esposito per esempio, e molti altri che adesso non riesco a nominare tutti", le parole di Varela.
Sezione: Focus / Data: Ven 27 novembre 2026 alle 14:18
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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