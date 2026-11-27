La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sulle differenze tra campionato e Champions League in tema di difesa, in casa Inter. "Se contro la Dea non è bastato nemmeno sgattaiolare di due reti per tre volte, in Champions il doppio vantaggio è stato difeso come una cosa sacra: la differenza sta lì, negli occhi spiritati dei centrali come Akanji e nell'elmetto dei compagni attorno a lui".

"In campionato, con la quaterna bergamasca, la squadra ha incassato 17 gol in 12 giornate, otto più della Lazio dei miracoli. Un'enormità che azzoppa le ambizioni della casa. In Champions, invece, il numero cerchiato è sei in cinque partite, ma sono arrivati tutti nelle prime due, a Madrid e contro il Bruges in casa. In queste cinque giornate, infatti, nessuna squadra ha chiuso più volte senza prendere reti, mentre nelle otto sfide europee che avevano preceduto la serie l'Inter viaggiava alla media di 2,1 reti incassate a gara".

Stride anche il confronto con la passata stagione: a parità di incontri, Chivu aveva incassato 16 reti complessive in tutte le competizioni, ora è a 23. In vista della prossima, "si aspettano novità da Alessandro Bastoni dopo l'indolenzimento alla coscia contro i tedeschi: c'è un cauto ottimismo. In ogni caso, col Genoa non dovrebbe esserci e nelle sue zolle tornerà Carlos Augusto fresco di rinnovo".