Fresco di rinnovo, Carlos Augusto incassa anche il consenso dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Inter-Stoccarda. Il brasiliano è stato eletto migliore in campo, davanti a Nicolò Barella e Djied Spence, rispettivamente secondo e terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.39%

Bisseck 0.89%

Akanji 5.41%

Bastoni 0.27%

Spence 10.46%

Barella 25.98%

Sucic 4.79%

Mkhitaryan 0.44%

Carlos Augusto 31.47%

Thuram 6.29%

Esposito 4.88%

Dimarco 2.66%

Lautaro 3.10%

Jones 0.53%

Diouf 0.09%

Stankovic 0.35%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 17 PARTITE:

CARLOS AUGUSTO 24 PT.

THURAM 18 PT.

BARELLA 17 PT.

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 15 PT.

SPENCE 14 PT.

ESPOSITO 10 PT.

PROVEDEL E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

J. MARTINEZ, BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.

ZIELINSKI 2 PT.

MKHITARYAN 1 PT.