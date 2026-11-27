La città di Londra è stata il meraviglioso teatro a fine ottobre di giornate ricche di eventi a forti tinte nerazzurre, che hanno principalmente coinvolto l'Inter Club London, in occasione del suo ventesimo anniversario di fondazione.

I membri del Club londinese sono stati protagonisti dalla serata di venerdì 30 ottobre, quando hanno avuto la possibilità di partecipare a un'esclusiva crociera sul Tamigi in compagnia di due ospiti d'eccezione: Francesco Toldo e Danilo D'Ambrosio. I soci hanno conosciuto le due Legend nerazzurre, con l'opportunità di scattare foto e collezionare autografi, condividendo attraverso ricordi e aneddoti speciali la propria passione nerazzurra con i due ex giocatori, circondati dalla bellissima atmosfera della City, con la crociera che ha attraversato il fiume costeggiando alcuni dei monumenti più iconici della capitale britannica.

Le celebrazioni sono proseguite nello storico pub nel quartiere di Islington, celebre punto di ritrovo per i soci del Club, dove ogni fine settimana si aggregano per vedere le partite dell'Inter e festeggiare insieme.