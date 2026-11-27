Milutin Osmajic sarà uno dei primi pericoli con cui dovrà fare i conti l'Inter in vista della partita di domani tra Inter e Genoa. L'attaccante, che sta vivendo un ottimo periodo di forma, parla oggi alla Gazzetta dello Sport.
"Inter in campo mercoledì e sabato? Parliamo di un top club, non credo che possa avere difficoltà in tal senso, perché il livello è comunque altissimo. Dobbiamo solo provare a fare la migliore partita contro di loro, rimanendo concentrati in tutte le zone del campo, perché ogni possibile errore si paga a caro prezzo contro avversari del genere. Semmai, bisognerà trovare le possibili soluzioni per cercare di essere comunque pericolosi".
Una partenza con sei gol in undici partite, finora, l'avevano fatta solo Milito e Piatek. "Di questo non posso che essere contento. Un momento... magico, certo. Sto molto bene, ma soprattutto sono molto felice di vedere il mio club andare bene e vincere. Ora, però, è necessario andare avanti così. Voglio continuare a lavorare sodo per il bene del team, non certo perché il mio primo interesse sia di aumentare i gol segnati".
Autore: Antonio Di Chiara
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