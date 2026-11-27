Cominciano ad arrivare alcune indicazioni di formazione in vista della partita di domani contro il Genoa in campionato. L'Inter dovrà gestire lo sforzo, considerato che viene dalla partita vinta 2-0 contro lo Stoccarda, giocata soltanto mercoledì.

Non ci sarà Bastoni, che attende gli esami di oggi per capire quanto il problema muscolare accusato in Champions sia importante. "Assenti contro i liguri anche Calhanoglu – terapie per il turco –, e, salvo sorprese, Zielinski e Bonny, che anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Diouf sulla destra e Jones a centrocampo potrebbero invece partire dal 1’", riporta Tuttosport.