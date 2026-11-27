Molte delle riflessioni apparse oggi sui quotidiani sportivi riguardano le differenze tra l'Inter di Serie A e quella in Champions League. Non fa eccezione il Corriere dello Sport, che non snocciola dati, ma riporta riflessioni interne allo spogliatoio e la necessità di far bene domani contro il Genoa.

"Sembrava che l’Inter avesse girato l’interruttore anche in campionato dopo la sfida con il Como, l’unica davvero interpretata con spirito europeo, invece ecco che con la squadra di Sarri sono tornati ad emergere certi difetti. Chivu ha provato a circoscriverli agli ultimi 10’, ridimensionandone la portata. Ma il suo è stato un discorso rivolto soprattutto all’esterno. Dentro lo spogliatoio, invece, le riflessioni sono state ben diverse. La vera prova, dunque, sarà quella di domani con il Genoa. Ovvero una gara che ha tutto per trasformarsi in trappola, se i nerazzurri non l’affronteranno con lo spirito giusto. La speranza di Chivu è che i suoi uomini, dopo essersi già scottati, non vogliano bruciarsi ancora. Lo scenario non è molto differente da quello di due anni fa, con l’Inter scudettata che, in Champions, era una corazzata, mentre in campionato lasciava punti di qua e di là".