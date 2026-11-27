Sono ancora disponibili alcuni biglietti per Inter-Genoa di sabato sera, a San Siro, con tariffe speciali e promozioni attive per il BLACK&BLUE FRIDAY, a partire da 5 euro. La sfida valida per la tredicesima giornata di campionato sarà dedicata agli Inter Club, con attività e celebrazioni per tutti i soci.

Il pre-partita di San Siro, come di consueto in questa stagione, sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show presentato da Daniele Battaglia e Mirko Mengozzi. Lo show accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio: sul palco si alterneranno giochi, musica con il DJ e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico per rendere unica l’attesa verso Inter-Genoa.

Sarà inoltre attivo il live entertainment su maxischermo tramite QR code: una nuova possibilità per coinvolgere maggiormente i tifosi, rendendoli parte attiva dello spettacolo di San Siro. Il pubblico potrà scattarsi fotografie da trasmettere al maxischermo, essere coinvolto con divertenti fan cam, scegliere le tracce musicali preferite per caricare la squadra e partecipare a speciali quiz.

Si terrà anche il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

INTER STORE E PUNTI VENDITA

In occasione di Inter-Genoa saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.

L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 18:45 all'apertura dei cancelli. Attivi anche i punti vendita all'esterno dello stadio: Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord, e Game Day Sud, davanti al Gate 13, saranno aperti a partire dalle ore 15:00 e fino a un'ora dopo il fischio finale.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Genoa è in programma alle ore 18:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

IMPORTANTE Per Inter-Genoa è in vigore un'ordinanza prefettizia che sancisce il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Genova e in provincia di Napoli. Sarà però possibile acquistarli - per i residenti in queste due province -, purché siano titolari della TDT Inter "Siamo Noi", oppure siano iscritti a un Inter Club.

Per il settore ospiti: divieto assoluto di acquisto per i residenti in provincia di Genova e Napoli, mentre per gli altri sarà possibile acquistare un biglietto purché abbiano la tessera del tifoso del Genoa.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.