Lautaro Martinez è tornato e ha timbrato subito il cartellino. Il che "costringe" Cristian Chivu, come scrive oggi il Corriere dello Sport, a lavorare sull'incastro delle punte, fermo restando che attualmente non è a disposizione Bonny per infortunio.

"L’argentino in questa fase può diventare l’uomo in più dei nerazzurri, soprattutto quando troverà la miglior condizione e la continuità, visto che fin qui ha giocato meno del previsto - si legge -. Soltanto 567’, ma ben 7 gol all’attivo. Segno che la verve realizzativa è intramontabile dall’alto di una media da un gol ogni 81 minuti. Al fianco del Toro domani sera contro il Genoa è probabile che ci sia Pio Esposito, tornato ancor più gasato dall’ultima parentesi con la Nazionale. Nel complesso il gigante ex Spezia non ha trovato la via delle rete in Champions, ma veniva da 8 centri nelle precedenti 5 gare e assieme a Thuram aveva provato a far avvertire il meno possibile l’assenza dell’ingombrante Lautaro".