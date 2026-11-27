Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il suo posto centrale nell'Inter. Contro lo Stoccarda è entrato in campo e ha risolto subito la situazione firmando il 2-0 nel secondo tempo.

"In questa stagione, ne segna uno ogni 81 minuti - si legge su Tuttosport - Una media esaltata anche dal minutaggio tutto sommato contenuto, ma che non possono vantare né Marcus Thuram né Pio Esposito. L’impressione è che il più penalizzato dal ritorno di Lautaro possa essere proprio il francese, per quanto dei tre sia l’unico in grado di assicurare una certa profondità alla manovra offensiva dell’Inter. La convivenza tra il Toro e Pio è interessante anche per la disponibilità dell’argentino a giocare lontano dall’area di rigore: gli piace venire incontro ai centrocampisti, sa giocare di prima e ha migliorato sempre di più la sua sensibilità nel dettare i tempi del pressing".

"Sette gol in nove partite, peraltro, consentono a Lautaro di ragionare ancora su un bottino stagionale importante, a dispetto del tempo perso in infermeria - riporta ancora il quotidiano -. Con quello di mercoledì è arrivato a 182 in nerazzurro: nella storia dell’Inter hanno fatto meglio di lui soltanto Meazza (284) e Altobelli (209). A portata di mano, già in questa stagione, c’è quota 200. In campionato il sorpasso ai danni di Benito Lorenzi dista tre gol (136 a 138) e farebbe del Toro il secondo miglior marcatore interista di sempre in Serie A".