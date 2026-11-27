Tre volte in vantaggio a Bergamo e un 4-4 finale che Cristian Chivu ha definito una prova della maturità fallita, con 17 gol subiti, il dato peggiore tra le prime cinque. Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina e oggi opinionista e commentatore per DAZN, ha analizzato per Sitiscommesse.com Inter-Genoa, gara valida per la 13ª giornata di Serie A 2026/2027, soffermandosi sul momento dei nerazzurri.
Nessun rischio
Per Brocchi "a Bergamo l'Inter ha commesso un errore che aveva già commesso in altre situazioni: quel calo di concentrazione che hanno a volte le squadre forti, che pensano magari di aver già acquisito la vittoria, di averla già conquistata. Poi qualche piccolo errore, una corsa in meno o una percezione del pericolo in meno ti portano a buttare via tutto quello che avevi creato", spiega l'ex centrocampista. Nessun allarme, però, per il titolo: "Io penso che Chivu farà sicuramente mea culpa, avrà sicuramente visto e lavorato su quelli che sono stati gli errori in questi giorni. Non penso che lo scudetto possa essere a rischio per questi motivi, ma sicuramente devono migliorare sotto questo aspetto, perché non possono permettersi di continuare a commettere queste ingenuità, più per mancanza di concentrazione o di percezione del pericolo che per mancanza di qualità", ha aggiunto.
Lautaro e Malen
In attacco i nerazzurri si affidano a Lautaro Martinez, che Brocchi mette sullo stesso piano del romanista Donyell Malen: "Direi che Malen e Lautaro sono i due attaccanti più completi di questa Serie A, con una differenza: Lautaro è in Italia da tantissimi anni, è leader dell'Inter e capitano da tantissimi anni, mentre Malen è arrivato l'anno scorso e quest'anno sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto", spiega.
Genoa ben gestito
Di fronte, un Genoa decimo che ha vinto quattro delle ultime cinque partite e che Brocchi considera la squadra gestita meglio in questo momento: "In questo momento il Genoa è la squadra, dal mio punto di vista, gestita meglio, perché non si è fatta prendere dallo sconforto di tutte quelle sconfitte, non facendo vacillare l'allenatore, ma dandogli sempre la fiducia giusta e necessaria per poter fare un ottimo lavoro", spiega. Senza Lorenzo Colombo, il peso dell'attacco rossoblù è sulle spalle di Milutin Osmajic, che per l'ex centrocampista "è sicuramente la sorpresa di questo Genoa. È un giocatore forte, un attaccante che ha senso del gol, senso della posizione e cattiveria agonistica". A San Siro, però, "sarà una partita molto difficile, direi quasi proibitiva per il Genoa, che per portare via punti dovrà fare la partita perfetta", ha aggiunto.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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