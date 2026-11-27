Così come in campionato, la musica non cambia neanche in Coppa Italia. Inter e Genoa si affonteranno due volte al Meazza nel giro di tre giorni, la prima domani sera in campionato, 13esima giornata di Serie A; la seconda martedì sera in Coppa Italia, ottavi di finale della competizione. E come nel primo caso, non cambiano le disposizioni per i tifosi ospiti, come comunicato dal club ligure attraverso il proprio sito ufficiale.

Disposizioni

I biglietti Settore Ospiti per la partita di Coppa Italia Frecciarossa, Inter-Genoa, valida per gli ottavi di finale e in programma allo stadio Meazza martedì 1° dicembre alle ore 21, sono acquistabili sul portale vivaticket.com e nelle ricevitorie autorizzate del circuito. Per disposizioni delle Autorità Competenti vige il divieto di acquisto per tutti i residenti in provincia di Genova e Napoli. E’ inoltre previsto l’obbligo di tessera del tifoso DNA Genoa, sottoscritta prima del 14 novembre dell’anno corrente, per tutti gli acquirenti. Il costo base dei tagliandi Settore Ospiti (Terzo Anello Blu Est) è di € 5, la capienza è di 1.545 posti e l’ingresso al settore è indicato come 15 Bis.