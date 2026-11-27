E' stata una settimana molto positiva per l'Italia, nelle coppe europee. I risultati si riverberano anche sul season ranking dell'Uefa, che stabilisce le due federazioni a cui andrà un posto a testa in più per la prossima Champions League.

In testa a 10.500 punti c'è sempre l'Inghilterra, davanti al Portogallo con 9.900 e al Belgio con 9.600. Quarta la Germania a 9.571, quindi la Turchia a 9.500 e l'Italia a 9.214, davanti alla Spagna con 9.125. Ancora più indietro, a chiudere la top ten, Olanda, Francia e Danimarca, tutte sotto quota 9.000.