Il futuro di Alex Remiro, esperto portiere della Real Sociedad, rimane incerto. Come riportato da Mundo Deportivo, il 31enne estremo difensore, che nelle gerarchie del club di San Sebastian sembra essere stato scalzato definitivamente dall'eroe della finale di Copa del Rey Unai Marrero, è nel mirino del Barcellona e si sono già tenuti diversi incontri con il suo agente, dato che il contratto di Remiro scade nel 2027. Quest'estate, la sua clausola rescissoria scenderà da 50 milioni di euro a 12 milioni di euro e il prossimo gennaio potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi club. Il Barça ha comunque altre priorità per il momento e sta tenendo la trattativa per Remiro in secondo piano; tuttavia, sempre secondo il quotidiano catalano, la Real Sociedad vuole evitare l'eventualità di perdere il giocatore da free agent e lo ha comunicato al proprio portiere questa settimana. I Txuri Urdin hanno espresso l'intenzione di rinnovargli il contratto per almeno altri due anni, con un'opzione per un terzo.

Remiro è felice alla Real Sociedad, però ha chiesto tempo, anche per vedere se rientrerà tra i convocati di Luis De La Fuente, CT della Nazionale spagnola, per il prossimo Mondiale. ​​La situazione contrattuale di Alex Remiro non è passata inosservata ad altri club. L'Inter, ad esempio, si era informata sul portiere di Cascante qualche tempo fa, senza però concretizzarsi in alcuna trattativa. E anche Newcastle e Aston Villa hanno mostrato maggiore interesse negli ultimi mesi, sebbene nessuna delle due abbia ancora presentato un'offerta formale alla Real Sociedad per il portiere delle Furie Rosse. Il tempo è dalla parte di Remiro, ma anche del Barça, che vuole finalizzare l'acquisto di un centravanti e rinforzare la difesa prima di occuparsi del ruolo di portiere, per il quale ha già ingaggiato Joan Garcia la scorsa stagione.