Nella truppa dei giocatori vicini a festeggiare lo Scudetto con l'Inter, come potrebbe avvenire in questo fine settimana, ci sono diversi elementi per i quali il tricolore sarebbe il primo in carriera. Intanto lo sarebbe per Cristian Chivu, in panchina, come sottolinea oggi Tuttosport.

Il tecnico rumeno ha conquistato diversi campionati da calciatore, quattro con l'Inter e uno con l'Ajax, più una lunga serie di coppe. Da allenatore ha vinto uno Scudetto Primavera nel 2021-22. Può diventare il secondo interista a vincere la Serie A come giocatore e allenatore dopo Armando Castellazzi tra il 1929-'30 e il 1937-'38. Negli altri club ce l'hanno fatta Antonio Conte e Fabio Capello con la Juventus, ma nel secondo caso fu revocato, quindi Nils Liedholm, ancora Capello e Carlo Ancelotti col Milan.

Ci sono poi tanti calciatori che saranno al primo campionato vinto. Akanji, Bonny, Diouf, Pio Esposito, Luis Henrique, Josep Martinez e Sucic, come elenca ancora Tuttosport. Sarà il primo con la maglia dell'Inter anche per Zielinski, che però ha già vissuto questa gioia nel 2022-'23 con il Napoli. Akanji ha invece già vinto 12 trofei, tra cui la Champions League, e quattro campionati (quello inglese e due col Basilea). E' a tre in tre Paesi diversi Sucic, che a 22 anni ha già conquistato il titolo in Bosnia nel ’22-23 con lo Zrinjski Mostar e in Croazia nel '23-24 con la Dinamo Zagabria.