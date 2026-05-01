Non solo tornare in campo, ma farlo da titolare. Lautaro Martinez scalpita in vista di Inter-Parma di domenica prossima, con calcio d'inizio alle 20.45 in un San Siro che si annuncia sold out. E' la gara che potrebbe consegnare il ventunesimo Scudetto della storia al club nerazzurro.

Per questo il capitano, come si legge oggi sul Corriere dello Sport, sta lavorando ad Appiano Gentile con l'intento di provare a giocare dal 1'. L'infortunio patito dopo Inter-Roma, unica gara in cui l'argentino ha potuto giocare finora dopo l'altro guaio fisico patito il 18 febbraio in casa del Bodo/Glimt, è stato smaltito. La decisione spetterà a Chivu, ovviamente non c'è volontà di correre alcun rischio, ma Lautaro ha fatto sapere di voler lasciare il segno per conquistare la vittoria in grado di garantire l'aritmetica certezza del titolo.

Dopo la stagione passata conclusa senza titoli messi in bacheca, il capitano e i suoi compagni vogliono fare festa davanti ai tifosi. Al Parma, peraltro, Lautaro ha già segnato tre anni fa agli ottavi di Coppa Italia un gol importantissimo per passare il turno. In campionato ha invece segnato agli emiliani soltanto nella sua stagione d'esordio, nel 2018/19. Un'altra firma potrebbe contribuire ad alzare il suo ottavo trofeo in nerazzurro, in attesa di sfidare la Lazio il 13 maggio prossimo con l'intento di arrivare subito a quota nove.