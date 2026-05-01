Lo scandalo delle escort sembra già uscito dall'agenda setting del calcio italiano, sostituito prepotentemente dall'inchiesta sul sistema arbitrale che sta decisamente facendo più rumore e promette ancora grosse novità che mineranno ulteriormente la credibilità del nostro pallone. In una situazione del genere, in cui si parla di scandali in corso e da svelare, senza dubbio si trova a proprio Fabrizio Corona, sempre in prima fila quando c'è da sollevare polveroni dal punto di vista del giornalismo scandalistico.

Nei giorni scorsi il diretto interessato aveva parlato di 'Nuova Calciopoli', per questa ragione Il Mattino lo ha contattato per ottenere informazioni più dettagliate, ricevendo in cambio sulo un teaser: "Che cosa dobbiamo aspettarci? Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte". Una data specifica che probabilmente corrisponde con la nuova puntata di 'Falsissimo', il format attraverso cui Corona, come in una serie TV, aggiorna sulle sue inchieste fornendo di volta in volta nuovi dettagli.

Inutile provare a convincerlo a sbottonarsi: "Non posso dire di più".