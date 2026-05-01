In casa Inter si avvicina il momento della possibile festa Scudetto. Si attende la partita col Parma, che potrebbe regalare il tricolore ai nerazzurri, poi in settimana (come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport) inizieranno eventualmente le riunioni attorno al tema tricolore. Scatteranno nei singoli contratti, calciatori più l'ampio staff, premi per sei milioni di euro.

C'è poi il tema dei festeggiamenti, quello più caldo. In settimana si prenderanno, se davvero sarà Scudetto, i contatti con la prefettura e la questura per avere il via libera in vista della parata coi due pullman scoperti, proprio come accadde due anni fa in occasione del trionfo della seconda stella. Anche nel caso in cui dovesse davvero arrivare lo Scudetto questa domenica, i festeggiamenti saranno quelli spontanei in piazza Duomo, ma per quelli organizzati dalla società bisognerà attendere il 17 maggio, quando (sebbene ancora non ci siano date e orari ufficiali) l'Inter potrebbe giocare alle 15 della domenica la partita contro il Verona, per poi vedersi consegnato il trofeo dello Scudetto.

Successivamente, appunto, ci sarà la parata, con arrivo in piazza Duomo e la cena di squadra nella terrazza che già accolse la comitiva due stagioni fa. Per quella data i nerazzurri sperano di poter festeggiare anche la Coppa Italia, la cui finale si giocherà il 13 maggio, ma le celebrazioni avverranno a prescindere.

Per quel che riguarda Inter-Parma, invece, l'entusiasmo è testimoniato dalla vendita dei biglietti, ormai disponibili solo con il sistema di rivendita degli abbonati. Occhio però al terzo anello blu, dato che dall'Emilia arriveranno solo in 150.