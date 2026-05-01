Era già stato annunciato nei giorni scorsi e oggi ci sarà: la festa del Parma per aver centrato in anticipo la salvezza nel massimo campionato, raggiungendo quota 42 punti con ancora cinque partite da disputare. Il tutto guidati in panchina da un allenatore esordiente in Serie A, giovanissimo, come Carlos Cuesta, che ha centrato alla grande l'obiettivo puntando su una solida difesa e sul giusto cinismo in attacco.

Oggi allo stadio Tardini verrà aperto l'allenamento ai tifosi, ingresso alle 10 e seduta che inizierà alle 11. Subito dopo ci sarà un momento di incontro nel quale i sostenitori emiliani potranno incontratre i calciatori e l'allenatore spagnolo, nell'area di fronte alla Tribuna Petitot. Una festa, insomma, in attesa che l'Inter possa tagliare il proprio, di traguardo, magari nella prossima sfida di campionato con gli emiliani.

Non è ancora dato sapersi cosa deciderà di fare Cuesta in vista della gara contro i nerazzurri, se si affiderà a uno schieramento più consolidato oppure se avranno spazio i giocatori che scalpitano alle spalle dei titolari e che potrebbero essere premiati dopo una stagione vissuta nelle retrovie. Tra qeusti, secondo il Corriere dello Sport, figurano Almqvist, Ondrejka, Oristanio e Carboni, gli ultimi due ex di turno. Ma non è detto che l'allenatore iberico voglia cambiare fin da subito lo spartito, sicuramente ci sarà una differenza di motivazioni piuttosto pesante.