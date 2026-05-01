Alessandro Bastoni rimane una priorità assoluta per il Barcellona per rinforzare il reparto difensivo centrale. È un giocatore che gode di ampio consenso e per il suo acquisto è stato elaborato un piano preciso. Ma le voci emerse negli ultimi giorni su Cristian Romero, difensore centrale del Tottenham, come alternativa a Bastoni ha creato qualche preoccupazione in Italia. L'Inter, secondo il quotidiano Sport, è intenzionata a cedere e si sta muovendo sul mercato anticipando la partenza di Bastoni, ma teme che, spingendo troppo sull'offerta, il Barcellona possa optare per Romero, mettendo a repentaglio un affare che considerava ormai concluso. La valutazione dell'ex juventino è inferiore a quella di Bastoni, e si teme che questo possa far pendere la bilancia a favore del Barcellona. Per ora, il Barça ha deciso di aspettare la vittoria del campionato prima di avviare colloqui formali con l'Inter. Sarà in quel momento che il club di Viale della Liberazione dovrà valutare il giocatore; al momento, le due parti sembrano ancora distanti. Al momento, l'Inter chiede solo circa 60 milioni di euro, mentre il Barça non è disposto a pagarne più di 50 milioni, o meno se nella trattativa è incluso un giocatore.

Bastoni ha praticamente deciso di lasciare l'Italia per l'opportunità di giocare nel Barça, e il suo contratto non sarebbe un problema. Il Barça ha la possibilità di sostenere il suo contratto con l'Inter e persino di aumentarlo, ma la complessità sta nel prezzo finale del trasferimento. Il difensore centrale italiano desidera un accordo amichevole tra le due parti e non spingerà pubblicamente per un trasferimento, anche se internamente potrebbe manifestare il suo interesse per il Barcellona. Al Barça sono certi che Bastoni sia il giocatore ideale, ma Romero potrebbe essere un'opzione molto allettante se il Tottenham abbassasse il prezzo richiesto, dato che la spesa da mettere in preventivo calerebbe significativamente. In questo caso, anche Romero è aperto ad accettare un'offerta del Barcellona e aspetta di sapere se sarà lui la scelta finale. Il giocatore del Tottenham è consapevole di essere tra i difensori centrali presi in considerazione dal Barça, sebbene non sia ancora la loro priorità.