Seduta mattutina a Castel Volturno per il Napoli, ma non al completo. Tra gli assenti si è registrato Juan Jesus, che non ha preso parte all’allenamento per motivi personali, come riportato da Il Mattino.
Un’assenza che arriva in un momento delicato anche sul piano contrattuale. Il difensore brasiliano è infatti in scadenza a giugno e, salvo sorprese, il suo percorso in azzurro sembra destinato a concludersi al termine della stagione.
Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbero margini concreti per il rinnovo. La società starebbe già pianificando il futuro senza il centrale, mentre sul giocatore si registra l’interesse di diversi club sudamericani.
Tra questi, in particolare, l’Atlético Mineiro appare come una delle destinazioni più concrete. Un ritorno in patria che potrebbe rappresentare una soluzione gradita per il difensore, pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 23:45 Napoli, Juan Jesus assente in allenamento: addio sempre più vicino
- 23:30 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:20 GdS - Spunta il 'sistema Rocchi', ma nessuna prova su arbitri graditi o sgraditi all'Inter
- 23:14 Trump risponde a Infantino: "Iran ai Mondiali? Se lo dice Gianni..."
- 22:58 Chivu sfida il suo passato: tutti i precedenti contro il Parma
- 22:43 Il Torino perde Ché Adams, ai box dopo l'Inter. Ma anche Zapata e Ismajli
- 22:28 Grosso nel mirino del Napoli, l'ex agente lo promuove: "È un predestinato"
- 22:13 Primavera, la carica di Carbone: "Il lavoro di squadra vince i campionati"
- 21:58 Romano: "Goretzka occasione a zero, ma Inter orientata su altri profili"
- 21:43 Fiorentina, concessi a Kean quattro giorni di permesso
- 21:28 Inter Women, Andres: "Il derby di prepara solo con tantissimo cuore"
- 21:13 Nesta: "Ci sono rimasto male per le parole di Materazzi, non penso che..."
- 20:58 Inter-Parma come Inter-Napoli del 1989, ma occhio agli incastri
- 20:43 Infantino chiude il discorso: "L'Iran parteciperà al Mondiale"
- 20:27 Di Canio: "L'Inter in Champions nel 2023 ha pescato bene, nel 2025 è stata brava"
- 20:12 Hubner: "Oggi Samuel farebbe fatica, non può fare come si faceva una volta"
- 19:57 'Road to Zero', la Finale di Coppa Italia Lazio-Inter all'insegna della sostenibilità
- 19:43 Lega Serie A e AVIS scendono in campo per la donazione di plasma
- 19:29 Avv. Di Cintio: "Nuova Calciopoli? Non sono coinvolti club e vertici federali"
- 19:15 Gervasoni, parla il legale: "Audio VAR manomesso in Inter-Roma? No al 100%"
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER si PREPARA alla GRANDE FESTA! Riecco INZAGHI, caos ARBITRI e sviluppi su INTER-ROMA
- 18:52 FIGC, Malagò: "Fiducia che responsabilizza, scioglierò le riserve a breve"
- 18:38 Gervasoni su Inter-Roma: "Erroraccio del VAR, ma nessuna mia ingerenza"
- 18:24 fcinLuis Henrique, il recupero procede: nel mirino la Coppa Italia
- 18:10 L'agente di Gila: "Fanno piacere certi accostamenti, ma non c'è niente di vero"
- 17:56 Parma, Pellegrino: "Giocare contro Lautaro è un'esperienza bellissima"
- 17:42 Finale Coppa Italia, Lazio-Inter primo evento nel Paese con accesso tramite tecnologia NFC
- 17:28 Adani: "Martinez deve fare il titolare, Vicario e Carnesecchi non gli sono superiori"
- 17:14 Parma, Valeri: "Salvezza sospiro di sollievo, ora vogliamo chiudere bene"
- 17:00 Betsson Sport Player of the Month di aprile: Thuram batte tre compagni
- 16:45 Presidenza FIGC, AIAC e AIC con Malagò: "Importanti convergenze"
- 16:30 videoL'AUDIO MANOMESSO in N'DICKA-BISSECK e la difesa di GERVASONI. Intanto MUTA la posizione dell'INTER
- 16:15 Moratti: "Inter mai aiutata dagli arbitri. Rispetto a Calciopoli è una cretinata"
- 16:03 Torino, D'Aversa: "Il 2-2 con l'Inter? Cambiati noi nella ripresa, non loro"
- 15:49 Inter-Roma, audio manomesso? Gervasoni: "Lo escludo, cento per cento"
- 15:35 Il legale di Gervasoni dopo l'interrogatorio: "Risposto a una domanda velocissima su Inter-Roma"
- 15:20 Inchiesta arbitri, Rocchi ribadisce: "Io sono trasparente con tutti su tutto"
- 15:05 Rigore N'dicka-Bisseck, nell'audio reso noto mancano circa 50 secondi
- 14:34 CdS - Il Parma festeggia la salvezza: allenamento aperto al Tardini
- 14:20 Young annuncia il ritiro: "Da Old Trafford a San Siro, viaggio incredibile"
- 14:06 Moretto: "Inter e Milan, Ismaël Koné nome in lista in un caso: la situazione"
- 13:51 Inzaghi: "Senza di me Dimarco sarebbe andato ancora in prestito. Rapporto ottimo"
- 13:37 Simonelli: "Caso arbitri, restiamo garantisti. Per ora nulla da commentare"
- 13:23 Inchiesta arbitri, eventuali sanzioni a club o tesserati non prima del 2026/27
- 13:10 Aprile straripante per Thuram: è tra i sei candidati per l'MVP della Serie A
- 12:56 La Russa: "La Procura ha confermato quello che mi aveva detto Marotta"
- 12:42 Simonelli: "Finale di Coppa Italia iconica, ce la invidiano anche all'estero"
- 12:28 In Turchia - Luis Henrique, il Besiktas può tornare alla carica
- 12:14 CdS - Calhanoglu, attenzione e prudenza verso la finale di Coppa Italia
- 12:00 L'INTERVISTA di INZAGHI spacca il MONDO INTER tra RIMPIANTI e RICOSTRUZIONI. Qual è la VERITÀ?
- 11:45 Vicario-Inter, intesa totale sul contratto. Da definire il futuro di Martinez
- 11:30 PODCAST - Di Marzio: "Kim torna in Serie A? Ci aveva pensato l'Inter"
- 11:16 Inzaghi chiarisce il suo addio all'Inter. E svela la sua sliding door
- 11:02 Parla l'autista degli arbitri: "Da settembre è cambiato tutto"
- 10:48 Gervasoni a colloquio coi PM: "Risponderò, rispetto il loro lavoro"
- 10:34 GdS - Inter-Roma, i PM hanno audio e video? Gervasoni ha deciso che...
- 10:20 Corsera - Inter-Roma non fa parte dell'inchiesta: la posizione della Procura
- 10:06 Inzaghi: "Sognavamo il Triplete. Accetto le critiche, ma rifarei tutto"
- 09:52 TS - Lukaku si offre al Milan: torna il flirt coi rossoneri
- 09:38 TS - Jones e Norton-Cuffy restano in orbita Inter. Ma in pole c'è...
- 09:24 Sensi: "Che brividi quel Barça-Inter. Posso ancora tornare al top"
- 09:10 GdS - Lautaro oltre l'infortunio: triplo obiettivo all'orizzonte
- 08:56 La Repubblica - Arbitri, Colombo e Doveri già ascoltati. E con Gervasoni si parlerà di Inter-Roma
- 08:42 GdS - Festa Scudetto? Non subito, ma c'è già la data per la sfilata
- 08:28 CdS - Inter, cambi a centrocampo: torna di moda Jones
- 08:14 CdS - Paz-Inter, decide Mou? Due le possibili proposte al Real
- 08:00 Inzaghi: "Arbitri? Noi penalizzati. L'addio, Dimarco, Chivu: dico tutto"
- 00:00 PSG-Bayern 5-4 vista con gli occhiali (0-0) del calcio italiano