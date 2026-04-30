Seduta mattutina a Castel Volturno per il Napoli, ma non al completo. Tra gli assenti si è registrato Juan Jesus, che non ha preso parte all’allenamento per motivi personali, come riportato da Il Mattino.

Un’assenza che arriva in un momento delicato anche sul piano contrattuale. Il difensore brasiliano è infatti in scadenza a giugno e, salvo sorprese, il suo percorso in azzurro sembra destinato a concludersi al termine della stagione.

Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbero margini concreti per il rinnovo. La società starebbe già pianificando il futuro senza il centrale, mentre sul giocatore si registra l’interesse di diversi club sudamericani.

Tra questi, in particolare, l’Atlético Mineiro appare come una delle destinazioni più concrete. Un ritorno in patria che potrebbe rappresentare una soluzione gradita per il difensore, pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 23:45
Autore: Ludovica Ferrante
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