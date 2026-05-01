Un solo anno di contratto, la ricerca di nuovi stimoli e la Croatian connection potrebbero essere tutti assist al Milan per riportare in Italia un giocatore che il Belpaese l'ha conosciuto in passato, ma sull'altra sponda di Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe attratto dall'idea di vestire di rossonero Mateo Kovacic, classe 1994, attualmente al Manchester City dove però ormai è ai margini della squadra di Pep Guardiola. Per qquesto, con il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe essere ceduto a una cifra competitiva, intorno ai 10 milioni di euro. Il club rossonero conta nella mediazione di un amico di Kovacic, Luka Modric, che potrebbe convincerlo a tornare nuovamente a Milano, stavolta nella squadra che ha affrontato in passato nei derby, prospettandogli un ruolo da protagonista anche in Champions League.

Tuttavia, evidenzia la testata, l’operazione non si prospetta semplice, soprattutto per considerando lo stipendio del centrocampista croato, che si aggira attorno ai 6 milioni di euro. L’ingaggio potrebbe essere il vero ostacolo della trattativa, soprattutto considerando il tetto che la società si è autoimposto. Ricordiamo che Kovacic ha vestito la maglia nerazzurra tra il 2013 e il 2015, prima di essere ceduto al Real Madrid dove ha iniziato una carriera ricca di trofei.