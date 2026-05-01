il presidente del Trapani, Valerio Antonini, tramite i propri social, ha parlato dell'inchiesta relativa agli arbitro: "Ho la netta sensazione che si spari un po’ sul mucchio senza conoscere la realtà dei fatti. Credo che dietro ci siano situazioni molto più pesanti e che nelle prossime settimane vedremo cose molto più gravi". Il presidente si augura che le accuse si rivelino infondate («Rocchi mi sembra una persona per bene»), Se venisse meno l’imparzialità di chi deve giudicare le partite, siamo in pericolo per la continuità stessa di questo sport". Le parole riprese da TuttoC.
Sezione: News / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 20:55
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - News
Altre notizie
Venerdì 01 mag
- 21:55 Domani il test di Ravenna per l'Inter U23: i perché di questa amichevole
- 21:40 FIFA, Infantino ricandidato alla presidenza: l'ufficialità davanti al Congresso
- 21:25 Sport - Il Barça punta Romero, ora l'Inter e Bastoni sono inquieti
- 21:10 L'Inter resta vigile su Svensson. Ma le idee del terzino parlano inglese
- 20:55 Antonini, pres. Trapani: "Inchiesta arbitri? Si spara nel mucchio senza conoscere i fatti"
- 20:40 Parma, Circati: "Sono rientrato forte dall'infortunio. E ora..."
- 20:25 Remiro, futuro alla Real Sociedad in bilico. L'Inter si era interessata
- 20:10 L'avv. Cambareri: "I dirigenti commentano sempre gli episodi con i vertici arbitrali"
- 19:55 fcinVicario, Pepo Martinez, Atubolu: tutte le riflessioni in casa Inter
- 19:40 L'Atalanta vuole blindare Palestra: ritorno alla base immediato poi rinnovo
- 19:25 Bastoni-Barça, i catalani al corrente del possibile prezzo. E Flick medita
- 19:10 Champions macchina da diritti tv: prossimo lo sfondamento dei 5 mld
- 18:55 Modena, Sottil su Wiafe: "Sembra stia giocando in Serie B già da anni"
- 18:40 Napoli, McTominay: "Rimpianti? Dobbiamo essere orgogliosi del traguardo"
- 18:25 Milan Women verso il derby, Bakker: "Non si gioca solamente, si vive"
- 18:10 L'Inter accoglie il Venezia in Serie A: "Ci vediamo la prossima stagione"
- 17:55 FOTO - Inter, maglia allenamento 2026/27: base blu royal e inserti bianchi
- 17:40 GdS - Da Koné a Curtis Jones e Stankovic: l'Inter prepara la rivoluzione
- 17:26 Il Venezia fa festa: è di nuovo in Serie A. Frosinone vicino al traguardo
- 17:12 Tramontana: "Ecco il BUDGET di OAKTREE per l'ESTATE. ARBITRI? Qualcuno PENSA DAVVERO..."
- 16:58 Accardi: "L'Inter deve prepararsi a un nuovo corso, ci sarà un rinnovamento"
- 16:43 Amelia consiglia la Roma: "Meglio cedere Koné, come lui se ne trovano"
- 16:29 GdS - Verso Inter-Parma: Esposito favorito su Lautaro Martinez
- 16:14 Qui Parma - Entusiasmo al Tardini per l'allenamento verso l'Inter: 1500 tifosi presenti
- 15:59 Mourinho: "Real? Nessuno mi ha parlato, ve lo posso garantire"
- 15:44 GdS - Schenone-arbitri, i rapporti sono informali: non c'è niente di illecito
- 15:30 Weekend ricco di impegni per i giovani nerazzurri: il programma
- 15:28 Serie A, Spalletti 'Coach of The Month' di aprile: agganciato Inzaghi a quota 5
- 15:16 In Grecia - Mazzarri non allenerà l'Iraklis: trattativa saltata
- 15:02 L'uso corretto della rettifica, non applicato all'Inter: la lezione di Gianfelice Facchetti
- 14:48 Curiosità: Mateo Pellegrino sfiderà l'Inter da... ex nerazzurro
- 14:34 Bernabé: "A San Siro per giocarcela contro la migliore del campionato"
- 14:20 L'avvocato di Gervasoni: "Le indagini non verrano archiviate rapidamente"
- 14:06 fcinInter, offerto Nathan Aké. Valutazioni in corso, ma senza fretta
- 13:53 SI - Inter-Jones, possibile nuovo tentativo. Difesa, passi avanti per Muharemovic e Solet
- 13:38 Nuovo portiere, in casa Inter due valutazioni in corso
- 13:24 Flamengo, il ds Boto: "Vidi uno Juve-Inter Primavera, non c'erano giocatori di prospettiva"
- 13:10 CdS - Lazio, lotta a tre come prima punta contro l'Inter: le possibili scelte
- 12:55 Nainggolan: "Mi sono sempre rivisto in Barella. Impossibile criticarlo"
- 12:41 Tare: "Inzaghi empatico, crea rapporti forti con giocatori e componenti della società"
- 12:27 GdS - Modric 'tenta' Kovacic: il Milan pensa all'ex nerazzurro
- 12:14 L'ex club referee manager della Lazio fa chiarezza sul ruolo
- 12:00 videoCRONACHE di INTER: le ultime sul SISTEMA ROCCHI e il ritorno di fiamma per NICO PAZ
- 11:45 Corona promette un polverone: "Ci sono dentro anche il Napoli e Conte"
- 11:30 Il Parma fa festa al Tardini. Due ex tra i possibili titolari contro l'Inter
- 11:16 CdS - Malen punta Lautaro: vuole un clamoroso trono dei bomber
- 11:02 Di Natale: "L'Inter uno squadrone. Affrontai Chivu con l'U17: ricordo che..."
- 10:48 CdS - Pellegrini-Roma, rinnovo sul tavolo: il giocatore davanti a un bivio
- 10:34 CdS - Indagine arbitri, la realtà smentisce i PM: tutti i dati contro l'accusa
- 10:20 Corsera - Lautaro punta il Parma: vuole evitare un record negativo
- 10:06 Causio: "Psg-Bayern meglio di noi in tutto. Avevamo i Domenghini: e ora?"
- 09:52 Inler: "Solet? Somme a fine campionato. Fa bene perché..."
- 09:38 TS - Scudetto in due vesti: solo un altro interista prima di Chivu
- 09:24 TS - Chivu lavora a un'Inter "europea": gli obiettivi e i possibili rinnovi
- 09:10 CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da Appiano
- 08:56 GdS - ThuLa, Scudetto e "doppietta" tra i bomber: c'è solo un precedente
- 08:42 GdS - Scudetto Inter, premi per 6 milioni. Festa doppia col Verona?
- 08:28 CdS - Palestra-Inter è ancora una pista: dipende da due possibili addii
- 08:14 CdS - Inter, Oaktree punta su Nico Paz: due cessioni per piazzare il colpo
- 08:00 La Repubblica - Rocchi tira in ballo un dirigente dell'Inter: il punto
- 00:00 Inter penalizzata, grazie Inzaghi, Chivu da record
Giovedì 30 apr
- 23:45 Napoli, Juan Jesus assente in allenamento: addio sempre più vicino
- 23:30 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:20 GdS - Spunta il 'sistema Rocchi', ma nessuna prova su arbitri graditi o sgraditi all'Inter
- 23:14 Trump risponde a Infantino: "Iran ai Mondiali? Se lo dice Gianni..."
- 22:58 Chivu sfida il suo passato: tutti i precedenti contro il Parma
- 22:43 Il Torino perde Ché Adams, ai box dopo l'Inter. Ma anche Zapata e Ismajli
- 22:28 Grosso nel mirino del Napoli, l'ex agente lo promuove: "È un predestinato"
- 22:13 Primavera, la carica di Carbone: "Il lavoro di squadra vince i campionati"
- 21:58 Romano: "Goretzka occasione a zero, ma Inter orientata su altri profili"