il presidente del Trapani, Valerio Antonini, tramite i propri social, ha parlato dell'inchiesta relativa agli arbitro: "Ho la netta sensazione che si spari un po’ sul mucchio senza conoscere la realtà dei fatti. Credo che dietro ci siano situazioni molto più pesanti e che nelle prossime settimane vedremo cose molto più gravi". Il presidente si augura che le accuse si rivelino infondate («Rocchi mi sembra una persona per bene»), Se venisse meno l’imparzialità di chi deve giudicare le partite, siamo in pericolo per la continuità stessa di questo sport". Le parole riprese da TuttoC.