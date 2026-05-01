Lautaro Martinez rincorre la vittoria dello Scudetto numero tre in carriera, ma anche il traguardo personale della vittoria nella classifica marcatori e vorrebbe farlo senza incappare in un record negativo. Come spiega oggi il Corriere della Sera, infatti, l'argentino è ancora in testa alla graduatoria dei bomber, ma con sole 16 reti. Ha davanti cinque partite per aumentare il bottino ed evitare di diventare il primo capocannoniere della Serie A dal 1991 in poi con meno di venti gol all'attivo: l'ultimo fu Vialli, quell'anno, con 19. Nessuno, nei tornei a 20 squadre, è mai sceso sotto i 21 di Del Piero nel 2007-08.

Lautaro sta lavorando ad Appiano Gentile per esserci contro il Parma, sebbene la fase offensiva abbia funzionato bene di recente anceh senza di lui. In generale la squadra ha registrato finora 80 gol in 34 gare con una media di 2,35 a partita, calata in realtà proprio nel periodo tra l'infortunio occorso contro il Bodo/Glimt e la partita del primo rientro contro la Roma. Ad oggi chi si è ripreso il reparto sulle spalle è soprattutto Marcus Thuram, arrivato a 12 reti in campionato grazie allo scatto avvenuto nel mese di aprile.

Per domenica è comunque più plausibile che l'argentino prenda posto inizialmente in panchina, per poi entrare in campo nella ripresa. All'orizzonte, infatti, c'è anche il Mondiale con l'Argentina e prima ancora la finale di Coppa Italia.