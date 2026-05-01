Stando a quanto rivelato da The Athletic negli scorsi giorni, José Mourinho sarebbe il candidato numero uno del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, per la successione di Alvaro Arbeloa sulla panchina dei blancos per la prossima stagione. Una notizia che lo Special One è stato chiamato a commentare nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi, alla viglia di Famalicao-Benfica: "Nessuno del Real Madrid mi ha parlato, te lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da troppi anni, come voi nel giornalismo, e siamo abituati a queste cose, ma niente dal Real Madrid - ha assicurato l'ex tecnico dell'Inter rispondendo alla domanda diretta di un giornalista -.

Cerimonie? Onestamente ti dico che per me le cerimonie sono finite. Faccio solo quello che devo fare, compresa la mia presentazione al Benfica, che non è stata nemmeno una cerimonia, è stata una presentazione molto veloce e poi sono andato direttamente al lavoro, non sono nemmeno andato all'Estádio da Luz. Non mi interessano più queste cose, non mi preoccupo più di queste cose, mi preoccupo di dare il massimo, più per il club e per i giocatori che per me stesso. Ora c'è il Famalicão, poi il Braga, quindi l'Estoril. In seguito continuerò a lavorare ancora un po', solo allora arriveranno le vacanze".