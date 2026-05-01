Mentre la stagione 2025/26 si avvicina al traguardo, iniziano pian piano a circolare le prime indiscrezioni per l'annata 2026/27. Nei giorni scorsi sono spuntate gli scatti della prima divisa dell'Inter per la stagione 2026/27 (CLICCA QUI), mentre nella giornata di oggi sono arrivate quelle relative alla maglia di allenamento.

I primi scatti, come di consueto, sono proposti da Footyheadlines, sito specializzato in materia. Secondo le indiscrezioni, la maglia da allenamento del Biscione per la stagione 2026/27 presenta un design pulito e semplice, con una base blu royal e inserti bianchi per loghi e scritte. La maglia da prevede anche il logo di Qatar Airways sul petto e il logo dello sponsor eFootball sotto una scritta arcuata "INTER" sul retro, entrambi sempre di tonalità bianca. La maglia da allenamento nerazzurra, ancora una volta griffata Nike, sarà presentata ufficialmente nell'estate del 2026, prima dell'inizio della nuova stagione.