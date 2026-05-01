Ospite di 'Giorgia's Secret', il format di DAZN in cui la giornalista Giorgia Rossi intervista i protagonista del mondo del calcio, Igli Tare ha parlato delle sue e ambizioni e di quelle del Milan, non mancando di fare un exursus sul suo passato da dirigente alla Lazio. Anni nei quali ha lavorato a stretto contatto con Simone Inzaghi: "Ci conosciamo di più di quanto non ci conoscano le nostre mogli - ha spiegato il diesse rossonero -. Abbiamo passato insieme 19 anni, quasi due decenni, sono tanti anni. Tra noi è nato un rapporto molto stretto, le nostre mogli non sono gelose perché sanno cosa vogliamo (ride, ndr). Simone è molto empatico, è una persona che fa sentire i calciatori a proprio agio e crea sempre un rapporto forte anche con tutti i componenti di staff e società. Il nostro percorso alla Lazio è stato molto bello: eravamo come una famiglia con lui e Peruzzi, che all'epoca faceva il club manager. Un rapporto intenso, un senso di appartenenza molto forte".