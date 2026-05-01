La Repubblica parla di intercettazioni di Rocchi che metterebbero in mezzo Schenone, l'addetto arbitri dell'Inter: in realtà non pare esserci nulla di rilevante e nessun tesserato nerazzurro risulta indagato.

Nel frattempo, il Corriere dello Sport torna a fare il nome di Nico Paz come "sogno" di mercato di Oaktree. Un profilo, quello dell'argentino, che sembra perfetto a 360 gradi. E domani è già vigilia della partita scudetto con il Parma: Lautaro punta a una maglia dal 1'.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture