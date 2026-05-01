Per il prossimo centrocampo l'Inter continua a tenere in grande considerazione la candidatura di Manu Koné, già cercato la scorsa estate senza successo. Stavolta però la situazione potrebbe essere diversa, visto che la Roma dovrà ascrivere al bilancio entro il 30 giugno 80 milioni di plusvalenze. Una realtà nota a tutti di cui il club nerazzurro potrebbe approfittare tornando alla carica per il francese che, secondo Marco Amelia, ex portiere, intervistato da Il Messaggero, sarebbe il più semplice da sacrificare. Soprattutto se l'alternativa fosse Mile Svilar, estremo difensore giallorosso che sta facendo benissimo soprattutto in questa stagione: "Mile è il portiere più forte della Serie A e non va ceduto perché è più difficile andare a sostituirlo. Poi dipende dall'offerta perché è l'unico con un valore così alto, visto che gli altri giocatori non penso arrivino a 60-70 milioni".

Ma cosa farebbe Amelia se fosse il direttore sportivo della Roma? "Se fosse necessario venderei Svilar solo a cifre molto alte, non 30-40 milioni. Poi andrei su un portiere di esperienza, magari Alisson se volesse tornare ma credo ci sia già la Juve per lui. Anche Meret potrebbe essere un'occasione a basso costo. Vicario? Incassare 70 milioni per spenderne 40 non mi sembra una grande mossa. A quel punto meglio cedere Koné, giocatori come lui ne trovi".