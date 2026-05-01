"È stata una vittoria meritata. Sono molto contento perchè abbiamo blindato il sesto posto, che ci permetterà di giocare il primo turno playoff in casa. Complimenti ai ragazzi, allo staff e a tutto il Modena. Sono felice perchè abbiamo anche regalato una grande soddisfazione che i nostri tifosi aspettavano da tempo. Volevamo chiudere al sesto posto, ci siamo riusciti e martedì prossimo inizierà un torneo, ai playoff può succedere di tutto. Adesso due giorni di riposo e poi in settimana gestiremo i carichi di lavoro e le energie in vista dei playoff". Andrea Sottil, tecnico del Modena, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 nel derby del Secchia contro la Reggiana che è valsa ai gialloblu la certezza aritmetica della conquista dei playoff per la promozione in Serie A.

Sottil poi si sofferma sulle prove di alcuni singoli, tra i quali anche uno dei tanti osservati speciali in casa gialloblu da parte dell'Inter, ovvero il centrocampista classe 2008 Samuel Wiafe, entrato in campo nella ripresa coi Canarini in dieci uomini per l'espulsione di Gianluca Ambrosino e protagonista di una prova di autentico spessore: "Non è facile per un ragazzo del 2008 entrare in un derby in inferiorità numerica, ma è entrato con grande spessore e maturità. Sembra stia giocando in Serie B già da anni", sottolinea l'allenatore gialloblu.