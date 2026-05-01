È il Venezia la prima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A. I lagunari pareggiano 2-2 al Picco contro lo Spezia e strappano il pass per la promozione. Al termine di una giornata dove è successo praticamente di tutto, specialmente negli ultimi minuti, il Frosinone di Massimiliano Alvini si avvicina alla seconda promozione diretta grazie alla vittoria in casa della Juve Stabia e al contemporaneo capitombolo del Monza che perde a Mantova in maniera rocambolesca: sotto di due gol, riesce a rimontare ma viene beffato al 94esimo dal 3-2 virgiliano firmato da Fahem Benaissa. Bagarre in coda, con le ultime quattro tutte a 34 punti.

Di seguito i risultati e la classifica di Serie B nel dettaglio:

SERIE B - 37ª GIORNATA

Bari-Virtus Entella 2-0 45+1' Moncini, 90+7' Maggiore

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0 59' Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1 73' Bracaglia

Mantova-Monza 3-2 23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)

Modena-Reggiana 2-1 14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)

Padova-Pescara 1-0 90+4' Pastina

Palermo-Catanzaro 3-2 3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)

Sampdoria-SudTirol 1-0 32' Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2 7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)