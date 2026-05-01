È il Venezia la prima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A. I lagunari pareggiano 2-2 al Picco contro lo Spezia e strappano il pass per la promozione. Al termine di una giornata dove è successo praticamente di tutto, specialmente negli ultimi minuti, il Frosinone di Massimiliano Alvini si avvicina alla seconda promozione diretta grazie alla vittoria in casa della Juve Stabia e al contemporaneo capitombolo del Monza che perde a Mantova in maniera rocambolesca: sotto di due gol, riesce a rimontare ma viene beffato al 94esimo dal 3-2 virgiliano firmato da Fahem Benaissa. Bagarre in coda, con le ultime quattro tutte a 34 punti. 

Di seguito i risultati e la classifica di Serie B nel dettaglio:

SERIE B - 37ª GIORNATA
Bari-Virtus Entella 2-0 45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0 59' Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1 73' Bracaglia
Mantova-Monza 3-2 23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
Modena-Reggiana 2-1 14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
Padova-Pescara 1-0 90+4' Pastina
Palermo-Catanzaro 3-2 3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0 32' Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2 7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)

CLASSIFICA SERIE B
Venezia  79 - Promossa in Serie A
Frosinone  78
Monza  75
Palermo  72
Catanzaro  59    
Modena  55
Juve Stabia  50
Avellino  46
Cesena  46
Mantova  46
Carrarese  44    
Sampdoria  44
Padova  43
Südtirol  40
Empoli  40 V
Virtus Entella  39
Pescara  34
Bari  34
Spezia  34
Reggiana  34 

Sezione: News / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 17:26
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.