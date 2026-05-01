Totò Di Natale, vecchia gloria del calcio italiano con una lunga esperienza all'Udinese e diverse presenze nella nazionale italiana, parla alla Gazzetta dello Sport della situazione attuale nel campionato italiano, tra lotta Champions e uno Scudetto ormai sempre più vicino per l'Inter.

Il Milan può sentirsi al sicuro per la Champions?

"Manca l'aritmetica, in realtà Allegri il più l'ha sistemato grazie al pareggio con la Juventus. L'infortunio di Modric è una brutta botta per il Milan, però ormai i giochi sono praticamente fatti".

Dal Napoli si aspettava di più?

"Non scherziamo,contate il numero degli infortuni: Conte ha ottenuto anche più di quello che mi sarei immaginato. Mi auguro che Antonio resti, è una garanzia: con lui o vinci o arrivi secondo. Senza tante assenze avrebbe potuto dar fastidio all'Inter, ma così...".

Chivu si prepara alla festa per il suo primo scudetto: stupito?

"No, perché l'Inter è uno squadrone. Con l'Under 17 dello Spezia ho affrontato l'Inter di Chivu in passato: che avesse delle belle idee si vedeva già a quei tempi, ma non era scontato facesse giocare così bene anche la prima squadra. La sua serenità è risultata determinante. Bello Pio Esposito scudettato al primo anno in Serie A dopo la gavetta in B".