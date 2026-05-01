Quello che potrebbe materializzarsi domenica prossima al termine di Inter-Parma (o chissà anche prima se ci saranno determinati risultati nelle partite che vedono coinvolte Napoli e Milan) sarebbe il secondo Scudetto della "ThuLa", la coppia d'attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che già vinsero il titolo nel 2024.

I due attaccanti hanno inciso ancora di più rispetto a due stagioni fa, come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Ad oggi sono primo e secondo nella classifica marcatori, anche se il francese è in compagnia di Nico Paz e Douvikas a quota 12, quattro marcature in meno rispetto all'argentino. Non è comune che primo e secondo di tale graduatoria facciano parte della stessa squadra e si avviino a vincere il campionato.

I due vengono da momenti differenti. Lautaro ha giocato il 5 aprile contro la Roma la sua unica partita dal 18 febbraio in poi. Allora si infortunò contro il Bodo/Glimt, quindi il lungo recupero e poi il rientro solo per la sfida ai giallorossi, prima di un nuovo stop. Anche per questo c'è prudenza, nonostante le due sedute di allenamento svolte in gruppo finora nella settimana in corso. L'obiettivo vero è la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio, quando Chivu spera di schierare la "ThuLa" dal 1'. Thuram, al contrario, è lanciatissimo: cinque gol e tre assist nelle ultime quattro partite di campionato.

Che due giocatori della stessa squadra chiudessero primo e secondo in classifica marcatori è accaduto solo quattro volte in A: la prima nel 1948-49 con Nyers e Amadei, proprio due interisti. Quindi nel 1975-76 con Pulici a 21 e Graziani a 15 per il Torino, nel 1987-88 a Maradona e Careca col Napoli, infine a Del Piero e Trezeguet nel 2007-08. Di questi, solo i due granata sono riusciti ad arrivare ai primi due posti della graduatoria e contemporaneamente a vincere il campionato.