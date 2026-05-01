Quello che potrebbe materializzarsi domenica prossima al termine di Inter-Parma (o chissà anche prima se ci saranno determinati risultati nelle partite che vedono coinvolte Napoli e Milan) sarebbe il secondo Scudetto della "ThuLa", la coppia d'attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che già vinsero il titolo nel 2024.
I due attaccanti hanno inciso ancora di più rispetto a due stagioni fa, come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Ad oggi sono primo e secondo nella classifica marcatori, anche se il francese è in compagnia di Nico Paz e Douvikas a quota 12, quattro marcature in meno rispetto all'argentino. Non è comune che primo e secondo di tale graduatoria facciano parte della stessa squadra e si avviino a vincere il campionato.
I due vengono da momenti differenti. Lautaro ha giocato il 5 aprile contro la Roma la sua unica partita dal 18 febbraio in poi. Allora si infortunò contro il Bodo/Glimt, quindi il lungo recupero e poi il rientro solo per la sfida ai giallorossi, prima di un nuovo stop. Anche per questo c'è prudenza, nonostante le due sedute di allenamento svolte in gruppo finora nella settimana in corso. L'obiettivo vero è la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio, quando Chivu spera di schierare la "ThuLa" dal 1'. Thuram, al contrario, è lanciatissimo: cinque gol e tre assist nelle ultime quattro partite di campionato.
Che due giocatori della stessa squadra chiudessero primo e secondo in classifica marcatori è accaduto solo quattro volte in A: la prima nel 1948-49 con Nyers e Amadei, proprio due interisti. Quindi nel 1975-76 con Pulici a 21 e Graziani a 15 per il Torino, nel 1987-88 a Maradona e Careca col Napoli, infine a Del Piero e Trezeguet nel 2007-08. Di questi, solo i due granata sono riusciti ad arrivare ai primi due posti della graduatoria e contemporaneamente a vincere il campionato.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 09:52 Inler: "Solet? Somme a fine campionato. Fa bene perché..."
- 09:38 TS - Scudetto in due vesti: solo un altro interista prima di Chivu
- 09:24 TS - Chivu lavora a un'Inter "europea": gli obiettivi e i possibili rinnovi
- 09:10 CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da Appiano
- 08:56 GdS - ThuLa, Scudetto e "doppietta" tra i bomber: c'è solo un precedente
- 08:42 GdS - Scudetto Inter, premi per 6 milioni. Festa doppia col Verona?
- 08:28 CdS - Palestra-Inter è ancora una pista: dipende da due possibili addii
- 08:14 CdS - Inter, Oaktree punta su Nico Paz: due cessioni per piazzare il colpo
- 08:00 La Repubblica - Rocchi tira in ballo un dirigente dell'Inter: il punto
- 00:00 Inter penalizzata, grazie Inzaghi, Chivu da record
- 23:45 Napoli, Juan Jesus assente in allenamento: addio sempre più vicino
- 23:30 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:20 GdS - Spunta il 'sistema Rocchi', ma nessuna prova su arbitri graditi o sgraditi all'Inter
- 23:14 Trump risponde a Infantino: "Iran ai Mondiali? Se lo dice Gianni..."
- 22:58 Chivu sfida il suo passato: tutti i precedenti contro il Parma
- 22:43 Il Torino perde Ché Adams, ai box dopo l'Inter. Ma anche Zapata e Ismajli
- 22:28 Grosso nel mirino del Napoli, l'ex agente lo promuove: "È un predestinato"
- 22:13 Primavera, la carica di Carbone: "Il lavoro di squadra vince i campionati"
- 21:58 Romano: "Goretzka occasione a zero, ma Inter orientata su altri profili"
- 21:43 Fiorentina, concessi a Kean quattro giorni di permesso
- 21:28 Inter Women, Andres: "Il derby di prepara solo con tantissimo cuore"
- 21:13 Nesta: "Ci sono rimasto male per le parole di Materazzi, non penso che..."
- 20:58 Inter-Parma come Inter-Napoli del 1989, ma occhio agli incastri
- 20:43 Infantino chiude il discorso: "L'Iran parteciperà al Mondiale"
- 20:27 Di Canio: "L'Inter in Champions nel 2023 ha pescato bene, nel 2025 è stata brava"
- 20:12 Hubner: "Oggi Samuel farebbe fatica, non può fare come si faceva una volta"
- 19:57 'Road to Zero', la Finale di Coppa Italia Lazio-Inter all'insegna della sostenibilità
- 19:43 Lega Serie A e AVIS scendono in campo per la donazione di plasma
- 19:29 Avv. Di Cintio: "Nuova Calciopoli? Non sono coinvolti club e vertici federali"
- 19:15 Gervasoni, parla il legale: "Audio VAR manomesso in Inter-Roma? No al 100%"
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER si PREPARA alla GRANDE FESTA! Riecco INZAGHI, caos ARBITRI e sviluppi su INTER-ROMA
- 18:52 FIGC, Malagò: "Fiducia che responsabilizza, scioglierò le riserve a breve"
- 18:38 Gervasoni su Inter-Roma: "Erroraccio del VAR, ma nessuna mia ingerenza"
- 18:24 fcinLuis Henrique, il recupero procede: nel mirino la Coppa Italia
- 18:10 L'agente di Gila: "Fanno piacere certi accostamenti, ma non c'è niente di vero"
- 17:56 Parma, Pellegrino: "Giocare contro Lautaro è un'esperienza bellissima"
- 17:42 Finale Coppa Italia, Lazio-Inter primo evento nel Paese con accesso tramite tecnologia NFC
- 17:28 Adani: "Martinez deve fare il titolare, Vicario e Carnesecchi non gli sono superiori"
- 17:14 Parma, Valeri: "Salvezza sospiro di sollievo, ora vogliamo chiudere bene"
- 17:00 Betsson Sport Player of the Month di aprile: Thuram batte tre compagni
- 16:45 Presidenza FIGC, AIAC e AIC con Malagò: "Importanti convergenze"
- 16:30 videoL'AUDIO MANOMESSO in N'DICKA-BISSECK e la difesa di GERVASONI. Intanto MUTA la posizione dell'INTER
- 16:15 Moratti: "Inter mai aiutata dagli arbitri. Rispetto a Calciopoli è una cretinata"
- 16:03 Torino, D'Aversa: "Il 2-2 con l'Inter? Cambiati noi nella ripresa, non loro"
- 15:49 Inter-Roma, audio manomesso? Gervasoni: "Lo escludo, cento per cento"
- 15:35 Il legale di Gervasoni dopo l'interrogatorio: "Risposto a una domanda velocissima su Inter-Roma"
- 15:20 Inchiesta arbitri, Rocchi ribadisce: "Io sono trasparente con tutti su tutto"
- 15:05 Rigore N'dicka-Bisseck, nell'audio reso noto mancano circa 50 secondi
- 14:34 CdS - Il Parma festeggia la salvezza: allenamento aperto al Tardini
- 14:20 Young annuncia il ritiro: "Da Old Trafford a San Siro, viaggio incredibile"
- 14:06 Moretto: "Inter e Milan, Ismaël Koné nome in lista in un caso: la situazione"
- 13:51 Inzaghi: "Senza di me Dimarco sarebbe andato ancora in prestito. Rapporto ottimo"
- 13:37 Simonelli: "Caso arbitri, restiamo garantisti. Per ora nulla da commentare"
- 13:23 Inchiesta arbitri, eventuali sanzioni a club o tesserati non prima del 2026/27
- 13:10 Aprile straripante per Thuram: è tra i sei candidati per l'MVP della Serie A
- 12:56 La Russa: "La Procura ha confermato quello che mi aveva detto Marotta"
- 12:42 Simonelli: "Finale di Coppa Italia iconica, ce la invidiano anche all'estero"
- 12:28 In Turchia - Luis Henrique, il Besiktas può tornare alla carica
- 12:14 CdS - Calhanoglu, attenzione e prudenza verso la finale di Coppa Italia
- 12:00 L'INTERVISTA di INZAGHI spacca il MONDO INTER tra RIMPIANTI e RICOSTRUZIONI. Qual è la VERITÀ?
- 11:45 Vicario-Inter, intesa totale sul contratto. Da definire il futuro di Martinez
- 11:30 PODCAST - Di Marzio: "Kim torna in Serie A? Ci aveva pensato l'Inter"
- 11:16 Inzaghi chiarisce il suo addio all'Inter. E svela la sua sliding door
- 11:02 Parla l'autista degli arbitri: "Da settembre è cambiato tutto"
- 10:48 Gervasoni a colloquio coi PM: "Risponderò, rispetto il loro lavoro"
- 10:34 GdS - Inter-Roma, i PM hanno audio e video? Gervasoni ha deciso che...
- 10:20 Corsera - Inter-Roma non fa parte dell'inchiesta: la posizione della Procura
- 10:06 Inzaghi: "Sognavamo il Triplete. Accetto le critiche, ma rifarei tutto"
- 09:52 TS - Lukaku si offre al Milan: torna il flirt coi rossoneri
- 09:38 TS - Jones e Norton-Cuffy restano in orbita Inter. Ma in pole c'è...