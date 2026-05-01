Come si sta evolvendo la situazione Barcellona-Alessandro Bastoni? L'ultimo aggiornamento arriva da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. In Spagna arrivano aggiornamenti quotidiani sulla possibile trattativa tra i catalani e l'Inter per il difensore classe 1999, che dal canto suo ha già dato grandissima apertura alla destinazione blaugrana. Se dovesse arrivare a lasciare il club nerazzurro, in pratica, il Barça sarebbe la sua priorità, anche per una scelta di vita. I due club, comunque, non si sono ancora contattati ufficialmente anche se il Barcellona è al corrente del fatto che l'operazione comporterebbe una spesa di 60-65 milioni di euro.

C'è una novità: Hansi Flick, tecnico del Barcellona, sta facendo alcune valutazioni di tipo tecnico-tattico proprio sulla figura di Bastoni insieme allo staff del club. Nello specifico, vuole valutare il fatto di andare a puntare su un centrale di piede mancino con determinate caratteristiche o se invece virare su un giocatore di piede destro che abbia altre determinate caratteristiche. Il Barcellona, comunque, tiene sempre ben caldo il nome di Bastoni e aspetta di capire quanco cominciare la trattativa vera e propria.