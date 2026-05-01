Dopo il passaggio dal Nordsjælland al Borussia Dortmund, Daniel Svensson si è imposto velocemente in Bundesliga diventando un terzino moderno, forte sia in difesa che in fase offensiva. Il club tedesco vorrebbe trattenerlo, ma non rimarrebbe insensibile ad eventuali proposte da 40–45 milioni di euro, coerentemente con la sua strategia di mercato. Il contratto fino al 2029 e l'assenza di una clausola rescissoria, inoltre, danno al club pieno controllo sulla trattativa. Nonostante le certezze del BVB, secondo Fussballdaten.de, diverse sono le squadre che si sono interessate al giocatore svedese classe 2002, in Premier League come in Serie A, dove Inter, Milan e Atalanta si sono mostrate interessate. In particolare l'Inter, che ritiene il giocatore in grado di integrarsi perfettamente nel ruolo di esterno a tutta fascia all'interno della difesa a tre. In Inghilterra, invece, si registra l'interesse di club quali Liverpool, Arsenal e Leeds United.

Sebbene Svensson sia attualmente concentrato sul mantenere il Borussia Dortmund in corsa per la qualificazione alla Champions League con orizzonte anche sull'avventura dei Mondiali nel Nord America con la maglia della Nazionale svedese, il suo sogno di giocare in Premier League è ormai considerato un 'segreto di Pulcinella': le indiscrezioni suggeriscono che, in questa fase della sua carriera, il suo desiderio maggiore sia quello di mettersi alla prova nel campionato più competitivo del mondo, magari strappando un ingaggio di almeno 5-6 milioni di euro. L'Inter potrebbe bruciare la concorrenza magari inserendo nell'affare qualche giocatore da girare ai gialloneri, sebbene questa opzione sia meno probabile vista la generale preferenza del Dortmund per i trasferimenti in puro denaro. La sua disponibilità ad accettare il rischio di essere impiegato a rotazione in top club come Liverpool o Inter sarà determinante per l'esito di un eventuale trasferimento.