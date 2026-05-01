Nella pagina dedicata al mercato dell'Inter in vista della prossima estate, il Corriere dello Sport si sofferma sul desiderio dei nerazzurri di andare forte su Nico Paz, ma anche su un altro nome ricorrente in questi mesi nel mondo nerazzurro, quello di Marco Palestra.

Non più tardi di qualche giorno fa, si evidenzia sul quotidiano, del giocatore ha parlato in termini lusinghieri Piero Ausilio, direttore sportivo in via della Liberazione. Il giocatore è attualmente in prestito al Cagliari e tornerà all'Atalanta dopo la fine del campionato. Il fascicolo sul ragazzo è sulla scrivania dei dirigenti dell'Inter. Il primo ostacolo è capire se si può trovare un'intesa sulla valutazione, in ogni caso le operazioni legato a Nico Paz e Marco Palestra non si escludono a vicenda a priori, soprattutto nel caso in cui dovessero verificarsi una serie di incastri nella prossima finestra di mercato.

Un affondo per l'esterno della nazionale italiana dipende principalmente da quello che accadrà a Denzel Dumfries, nel cui contratto è presente una clausola da 25 milioni di euro attivabile a luglio dai club potenzialmente interessati. Altri fondi potrebbero arrivare dalla cessione di Luis Henrique, che il Bournemouth ha cercato a gennaio. A quel punto ci sarebbe la forza economica per andare su Palestra, che potrebbe anche essere affiancato a Diouf, ormai sempre più un esterno nelle convinzioni di Chivu.