Cristian Chivu sta per coronare il sogno di vincere il suo primo Scudetto da allenatore, nella prima stagione completa da tecnico di una prima squadra. Come sottolinea oggi Tuttosport, sarebbe il modo migliore per smentire gli scettici che la scorsa estate avevano espresso dubbi sulla scelta di metterlo in panchina per il post Inzaghi.

E invece Chivu ha ricostruito lo spogliatoio, preso il buono che aveva fatto il suo predecessore e rimesso la barca verso la giusta corrente. Non solo: oltre allo Scudetto vicino ha davanti una finale di Coppa Italia da poter disputare. Successivamente si ripartirà guardando già alla prossima stagione. Prolungerà il contratto di una stagione, dal 2027 al 2028, con un aumento da 2,5 ad almeno 4 milioni di stipendio annui. Andranno aggiunti dei tasselli per poter lavorare su un'Inter più "europea".

L'obiettivo sarà infatti ripetersi in Italia ed essere protagonisti in Champions League, con l'aiuto della proprietà, che dovrebbe fornire un budget di almeno 40 milioni di euro più quelli ricavati dalle cessioni. Il punto fermo sono i quattro attaccanti, ma negli altri reparti si interverrà e i soldi da investire potrebbero arrivare fino a 100 milioni considerando le partenze di Frattesi e magari di Bastoni. A seconda di quello che sarà il gruzzolo si capirà anche se offrire un rinnovo ad altri giocatori in scadenza: per De Vrij è già stato fatto, ma ci sono ancora Sommer, Darmian, Acerbi e Mkhitaryan.

In difesa si punterà su giocatori come Muharemovic, oggi il più vicino, e Solet. In mezzo tornerà Stankovic jr, ma il grande obiettivo resta Manu Koné. Sul taccuino c'è anche Curtis Jones. Infine Chivu si aspetta un giocatore alla Lookman e potrebbe essere Moussa Diaby, già avvicinato a gennaio, sempre col grande sogno Nico Paz, mai sfumato.