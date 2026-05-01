Il sogno dell'Inter per il mercato estivo continua ad essere Nico Paz, il fantasista argentino (nato in Spagna ma da genitori sudamericani) che nelle ultime due stagioni ha incantato con il Como, facendo faville anche nelle ultime due partite contro i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia.
E' Paz l'oggetto del desiderio in via della Liberazione, da dove il corteggiamento è partito mesi fa per andare a prendere quel giocatore che manca nella rosa attuale, l'elemento in grado di dare maggiore imprevedibilità alla manovra e più soluzioni. La speranza, si legge sul Corriere dello Sport, è di riuscire a convincere il ragazzo a forzare la mano in estate, quando il Real Madrid eserciterà la clausola di riacquisto presente negli accordi per la cessione al Como. Successivamente, però, l'argentino potrebbe lasciare la Casa Blanca a fronte di un investimento da circa 40-50 milioni di euro, dato che i giocatori offensivi certo non mancano alle merengues.
Tutta da definire l'eventuale formula dell'operazione, ma l'Inter non è spaventata. Oaktree ha messo in cantiere un'operazione di alto profilo, anzi il fantasista del Como sembra proprio il nome giusto, perché può rappresentare un colpo sotto l'aspetto tecnico e mediatico. Tocca ora alla dirigenza trovare gli incastri giusti e liberare uno spazio sufficiente per andare a prendere il giocatore, cedendo in primis gli esuberi (Frattesi e Asllani su tutti per il quotidiano) e lavorando di sponda con il ragazzo e la famiglia, come in realtà si sta facendo da mesi.
Autore: Antonio Di Chiara
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