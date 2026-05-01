Marco Palestra rimane un nome sempre in cima alla lista dei desideri di mercato dell'Inter, come raccontato anche in queste ultime ore. Ma sul nome del giocatore di proprietà dell'Atalanta, protagonista di una grande annata con la maglia del Cagliari e in Nazionale, ha catturato anche l'occhio di diversi club all'estero. Secondo Matteo Moretto, gli orobici sono a conoscenza dei tanti club interessati a lui in Spagna come in Inghilterra; ma a meno di una classica offerta fuori mercato, l'Atalanta intende blindare e coccolarsi il suo gioiellino, puntando a goderselo con la maglia nerazzurra la prossima stagione.

Considerato anche il contratto fino al 2029, non è da escludere che l'Atalanta cominci quanto prima a imbastire i discorsi per il rinnovo del giocatore. Respingendo già prima del tempo eventuali proposte che possano arrivare soprattutto dall'estero. Insomma, la strada per l'Inter appare decisamente in salita.